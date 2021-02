Nadine PHILIPOT

Logistique, Service client, Ressources Humaines : un parcours professionnel basé sur le service et l'accompagnement des hommes et des femmes, fait d'opportunités saisies, de défis relevés, et de succès avérés.



Ces expériences m'ont permises de développer des compétences en :

Management, Commercial, Développement et gestion des ressources humaines, Gestion administrative et financière d'un centre de profit.



Mon objectif aujourd'hui est d'utiliser et de développer ces différentes facettes de mes compétences dans un environnement stimulant, qui nécessite capacités relationnelles, réactivité et organisation.



Mes compétences :

Energique

Formation

Gestion des ressources

Gestion des ressources humaines

Leadership

Management

Organisation

Recrutement

Ressources humaines

Service client

Stratégie

Project Management

Requirements Analysis