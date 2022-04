Didier PHILIPOT

Fort d'une double compétence enseignement/recherche dans le domaine de la biologie, je souhaite apporter mon expertise vers le métier dont j'ai un attrait certain et qui me passionne: l'enseignement.

Actuellement, je suis enseignant de Biologie en Lycée Technologique mais je suis ouvert à toutes opportunités me permettant de partager mon expérience et mon vécu.



Mes compétences :

Veille scientifique

Veille technologique

Réalisation de cours d'orientation pédagogique

Suivi des étudiants

Réalisation de cours de soutien

Adaptation du contenu pédagogique à l'auditoire co

Réalisation d'une démarche expérimentale

Réalisation d'une pédagogie différenciée

Gestion de classe

Préparation de séances pédagogiques

Maîtrise des contenus pédagogiques en Biochimie/Bi

Maîtrise des compétences pratiques en Biochimie/Bi

Planification de séances pédagogiques