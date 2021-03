Naegel CLAUDINE

Depuis 2006, je réponds à une demande croissante de TPE, artisans et professions libérales, administrations publiques dans le cadre de l'externalisation du secrétariat, de la gestion commerciale et administrative des structures.

Mon métier est d’accompagner les entreprises dans leur organisation administrative et de l’organisation de la gestion au quotidien.



Je propose une solution collaborative en ligne de gestion de clients, fournisseurs, actions commerciales, suivi de chantier…jusqu'à l'automatisation des écritures comptables. Votre expert comptable pourra se concentrer sur sa mission de Conseil en toute sérénité.

Ce service entièrement sécurisé est disponible 24/24 et 7/7.



Un de mes clients spécialisé dans la maintenance utilisait plusieurs logiciels pour son activité. Je lui ai apporté une solution lui permettant de gérer ses contrats, ses visites annuelles, ses interventions, son agenda. il avait enfin une vision globale sur chacun de ses clients.



Allez visiter mon site internet sur www.alinea-secretariatenligne.fr et contactez-moi afin d’échanger sur cette solution qui vous laisse l’entière liberté de votre activité avec mon soutien durant l’effervescence et vos actions en périodes plus calmes.



Mes missions :

Assistante de Manager (secrétariat de Direction)

Assistante Administrative (gestion des relations administrations/dirigeants et/ou employés, restructurations de postes, gestions des tâches), Assistante rédactionnelle (retranscriptions synthèses de réunions, tables rondes,conseils d'administration, compte rendus divers)



Mes compétences :

Assistante administrative

Assistante manager

Documentaire

Gestion documentaire

GESTION RELATION CLIENT

Informatiques

Manager

permanence téléphonique

Planning

Relation Client

Réorganisation

Secretariat

Solutions informatiques

travail collaboratif

Assistance administrative