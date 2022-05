Nahei HUIOUTU

En 2010, je choisis l'ESC Montpellier pour faire mes études. Durant ces quatre années en école, je fais un échange universitaire en République Dominicaine et surtout j'effectue trois stages très formateurs.

Après avoir obtenu mon diplôme (spécialisation en Métier du Conseil), je travaille deux ans chez CSC, à Paris, en tant que consultante fonctionnelle. Ces années m'ont enseigné la rigueur, le sens du relationnel client mais aussi la capacité à travailler aussi bien en équipe que de manière autonome.



De retour à Tahiti depuis juin 2016, je suis à la recherche de nouvelles opportunités.



Curieuse et motivée, je suis toujours ravie de rencontrer des personnes et de relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

Formation

Gestion de la relation client

SAP R/3

Conseil

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word