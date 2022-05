Nahir MOHAMED

Expert technique au sein de l'Open Source Center d'Atos, ma mission est de réaliser différentes prestations pour le compte de nos clients. Les prestations se basent principalement sur des briques Open Sources et sont relativement variées :



* Conception de solution

* Réalisation d'audit

* Avant-vente

* Consultant spécialiste des technologies Open Sources

* Spécialiste technique / Ingénieur système

* Support (Correction d'anomalies sur les logiciels libres supportés, aide au paramétrage)



Mon point fort dans tout ça : capacité d'adaptation et de compréhension autour de problématiques diverses.



Rencontrez moi pour en discuter !



Mes compétences :

Linux

Linux Redhat

Linux Debian

Microsoft Windows

PHP

Html/css

Langages C

Python

Java/j2ee

UNIX

MySQL

Django

Langage SQL

Cakephp

GIT

Open Source

Développement

XML

Réseaux

Drupal

Virtualisation