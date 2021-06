Nawfal LAMIA

Titulaire d'un Master 2 Génie Électrique et Informatique Industrielle Option système intélligent complété d'une formation grand système, J'ai 6 ans d'expérience dans le secteur de la banque et de l'assurance en tant que développeur Cobol. A travers ces missions j'ai acquis des compétences techniques et utilisé de nombreux outils tels que SPUFI, FAID, XPED et ENDEVOR.



Mes compétences :

Informatique de gestion

Système d'information

Développement informatique

Batch

JCL

MVS

Customer Information Control System

Endevor

TSO

DB2

COBOL

Mainframe IBM

MICRO FOCUS