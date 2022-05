Raphaël MIGNOT,



Actuellement

Fondateur de Noaliya Communication

Agence de communication globale et créative

https://noaliya.com



De 2012 à 2018

Fondateur de Kam360, agence web au Cambodge.

http://webdesign-cambodia.com

Juillet 2011 à Juin 2012

Direction du Marketing Direct Orange France

Chef de projets

Département "Projet et Innovation"



Juillet 2010 à Juillet 2011

Direction Communication Orange France

Chargé communication - marketing Direct (TV et Téléphonie)



Avril 2009 à Mai 2010

Aqua Fitness Center

Responsable Marketing



Septembre 2008 à Avril 2009

Domaine Bouchard à Chablis,

Chargé de projet - développement international



Motivé et déterminé à pourvoir au mieux mes objectifs, je fais en permanence en sorte de me donner les moyens pour y parvenir



Mes compétences :

autonome

Communication

Créatif

Création

Management

Marketing

Marketing direct

Marketing management

Optimisme

Relationnel

RIGOUREUX

Créativité

Gestion de projet

Rigueur

Télécommunications