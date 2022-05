Chargé des formations et des projets à Stratégies et Espérance, cabinet d'assistance conseil en sécurité sociale et agréé par le FDFP



Mes compétences :

 Méthodologie d’identification et de conception d

 Méthodologie et outils de planification de proje

 Suivi et Evaluation de projets

 Analyses financières et économiques de projets

Microsoft Excel - Microsoft Word - Microsoft Power

Team building

Taxis

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet