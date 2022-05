Zemongo Adama OUATTARA

Je suis OUATTARA ZEMONGO ADAMA, Ingénieur commercial. Trois piliers fondent le cœur de ma compétence: commerce,marketing et le management. Je capitalise plus de 4 années d'expérience à ORANGE CI,notamment dans le recrutement de nouveaux clients, la montée en valeur et la fidélisation de la base.

Je suis à la recherche d'autres opportunités avec plus de challenges et de responsabilités stimulantes.



Mes compétences :

Assiduité

Capacité d'adaptation

Performant

RIGOUREUX

Broadcasting

Loyalty Management

Marketing

Management

Gestion de projet/entreprenariat

Analyse économique et financière

Rigueur

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Gain Momentum