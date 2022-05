Naïk LAURIA

De Formation bac +4 type école de commerce j'ai des compétences dans les domaines suivants :



- Développement commercial surtout en B to B mais aussi en B to C

- Management

- Etude de marché

- Développement d'un portefeuille clients

- Négociations

- Suivi de contrats

- Gestion des litiges



Mes compétences :

Vente

BTP

Développement commercial

Flexibilité

Marketing

Informatique

Négociation

Management

SAP

Pack Office , internet , Divers ERP , ...