Naïke DAUBAIRE

Au cours de mes expériences professionnelles dans les domaines de la métallurgie, de l'incendie, du nucléaire et du facility management, j'ai acquis des connaissances sur divers référentiels et règles (ISO, MASE, CEFRI, APSAD) ainsi que des compétences transversales (refondre le système de management, réaliser des audits internes, gérer les certifications, piloter les indicateurs, animer des réunions, former et sensibiliser les collaborateurs sur le terrain...)



Mes compétences :

Gestion de projet

Adaptabilité

Autonomie

Organisation

ISO 14001 Standard

Audit

Norme ISO 9001

Aisance relationelle

gestion documentaire

Prévention des risques professionnels

Veille réglementaire

OHSAS 18001

MASE UIC

Microsoft Office 2007