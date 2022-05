Naïké RIBEYRE

Diplômée en 2011 d'un Master II professionnel de manager opérationnel d'un centre de profit, j'ai acquis 7 ans d'expérience en commerce et marketing ainsi qu'une année de vente en magasin. Je recherche activement un poste en marketing/commerce/management (assistante marketing, chargée d'affaires, chargée de développement, chargée de mission, adjointe responsable marketing...) dans le puy de dôme.



J'ai des compétences en commerce, vente, marketing et management (qui sont aussi mes options de dernière année). Ces activités m'attirent et particulièrement la stratégie d'entreprise qui permet d'avoir une approche globale du marché et de la structure, d'être en interaction avec toutes les fonctions de l'entreprise et d'avoir une vision opérationnelle de l'activité.



Je suis autonome, créative, active, réactive mais aussi patiente et à l'écoute, j'aime les challenges et apprendre des pratiques nouvelles, j'ai souvent travaillé dans l'urgence, j'apprécie de travailler individuellement et en équipe.



Je me suis impliquée dans la vie de trois associations:

- la S.AUV.E.R.A: Société Auvergnate de recherches archéologiques et minéralogiques (participation à des salons et sorties découvertes)

- ISSAN textile: association de vente d'articles artisanaux en soie pour aider les femmes de la région d'ISSAN en Thaïlande (choix des produits, vente...)

- le CEN (Conservatoire d'Espaces Naturels) d'Auvergne. (membre adhérente actuellement)



Mes compétences :

Vente

Conseil

Marketing

Communication

Audit

Gestion de projet

Management

Commerce B2B

Suivi commercial et administratif

Gestion de la relation client

Commerce B2C