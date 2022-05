Naila KARA

Actuellement, je suis en formation Mastère Spécialisé en Marketing, Management & Communication à l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse . Avec l’intérêt, d’apporter une double compétence à mon parcours en Réseau Informatique & Télécommunication.



En ce moment, j'effectue mon stage de fin d'études au sein de AIRBUS dans les Ressources Humaines en anglais (SHAPE Project, Visual Management, Gestion RH, optimisation prcessus de recrutemen).



Durant ma formation à l'ESC, j'ai réalisé un compagne institutionnelle lutte contre obésité (plan de communication, copy stratégie,affiches, sport radio). Aussi, avec une équipe , nous élaborons un nouveau plan de positionnement pour un logiciel de solutions informatiques en mode SaaS. Également, je présenterai à la fin de ma formation une un mémoire de fin d'études dans le thème du Lean Management et ses performances en entreprise.



J'envisage de me spécialiser dans le consuling en Systèmes d’innovation, accompagnement dans la conduite de changement. De plus, mon profil "Double compétence" sera un plus pour contribuer à des meilleurs résultats opérationnels.



Durant mon temps libre, je m'occupe de mon groupe culinaire sur Facebook que j'ai mis en place en 2011 (5000 membres). L’intitulé du groupe "Idées de recettes".





MS Project, Lean Management, NTIC, webmarketing , , développement outils de communication et application web , réseaux sociaux ,



Mes compétences :

Photoshop CS5

HTML/ XTML /HTML5 /CSS 2 et 3/Jquery

Project management

Anglais avancé

Communication corporate