Naïm BEN HWAYA

Ayant une expérience de 7 ans et demi dans l'étude et la réalisation des projets SIRH dont deux ans au sein de HR Access éditeur de logiciel de gestion RH où j'ai eu l'opportunité de participer à différents projets pour le compte de plusieurs clients ( France droit privé).



J'ai travaillé sur les domaines Paie, Absences, GA et Post paie en tant que consultant fonctionnel et responsable domaine.



Mes interventions ont porté principalement sur les deux volets MOE et MOA, ce que m'a permis de développer des compétences techniques et fonctionnelles.



Mes compétences :

Paie

HR access