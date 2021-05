Après 19 ans d'expérience en France et à l'international dans l'hôtellerie, les villages vacances et les résidences de tourisme, je suis à nouveau disponible pour un nouveau challenge à partir de juin 2018.



Mes compétences :

- Est garant de la qualité de service

- Prend en charge les réservations groupes et cont

- Assure l'interface avec les différents acteurs (

- Gère le suivi des clients débiteurs

- Manage les équipes

Yield management

Recrutement

Formation

Hôtellerie