En tant Vidéo-graphiste chez FRANCE 24, je m'occupe de la production et du relais de supports graphiques fixes et animés.

En parallèle, je suis artiste indépendante en tant que Vidéo jockey membre du duo Wafolyv, et je m'occupe de la conception et réalisation d'installations scénographiques et évènementielles dans le domaine des arts numériques.