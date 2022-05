Naïma BAMANA

Bonjour,

Je suis originaire de Mayotte et à la recherche d'un emploi idéalement dans l'administratif. Ceci étant, j'ai plus de 3 années d'expérience dans le prêt-à-porter et travailler dans le milieu me permettrait essentiellement d'accroître mes compétences afin de gagner en responsabilité.

J'ai fait deux années en tourisme afin de valider le BTS Ventes et Productions Touristiques, que malheureusement je n'ai pas validé. J'ai par ailleurs travaillé en aéroport, peu après mon échec car j'étais désireuse de poursuivre dans le secteur. C'est par mes stages en tant qu'agent de comptoir que j'ai pu prétendre à un poste d'agent de sûreté aéroportuaire, durant 1 année à peu près.

Après cela j'ai enchaîné les petits boulot en extra ou par des petits contrats dans la restaurations rapide, prestation traiteur ou encore le prêt-à-porter.

Aujourd'hui, j'aimerai me ré-orienter et atteindre donc le tertiaire, adjoint administratif, secrétaire ou assistance de direction.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel