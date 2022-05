Entreprise en difficulté

Controle rapide à domicile

Montage a domicile

Triage de pieces

Local disponible et bureau

propose mes services en tant que technicien qualité sans intermédiaire

25 ans d expérience dans la mesure

Pièces alu laiton bronze cuivre

Petite et grande dimension



Mes compétences :

Contrôle qualité

Calypso Financial Software