Naïma BOUMEDIENE

Bonjour,



Après un parcours commercial, j'ai lancé un magazine de décoration en 2008, "Esprit Maison".



En parallèle, m'ont été confiés les magazines

Maison Déco, et Voyages & Hôtels de Rêve.



Après cinq années au poste de Directrice de publicité & partenariats dans la presse,

j'ai cessé mon activité en février 2013.



J'ai vecu un an à Doha, au Qatar avec ma famille.

Ce fut une expérience riche, en terme de contact humain, néanmoins après une année passée au Qatar, j'ai finalement regagné Paris.



Depuis décembre, j'ai repris la gestion du magazine Santé Naturelle.

www.santenaturellemag.com

Et tout récemment, le magazine de décoration l'Officiel de la Maison.

www.maison-et-renovation.com

Cependant, je reste disponible pour la gestion d'un ou plusieurs titres supplémentaires.



Merci pour votre visite.



Très belle journée!



Mes compétences :

Publicité

Communication

Dossier de presse

Plan média