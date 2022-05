Naima ELBACHA

Ingénieur d'Etat en Industries Agro-alimentaires lauréate de l'IAV Hassan II de Rabat.

Ma formation polyvalente ,les différentes stages que j'ai effectué ainsi que mon expérience en tant qu'ingénieur production et qualité m'ont permis de développer des compétences en amélioration de la production , de la qualité ,en innovation et en gestion de projet dans le domaine de l’industrie et particulièrement dans l’industrie agroalimentaire

Consciente d’avoir encore beaucoup à apprendre, ma motivation pour les nouveaux défis , la créativité, la capacité d'adaptation, d'intégration, d'analyse, de travail en équipe et une volonté d’amélioration permanente sont les principales qualités que je possède.









Mes compétences :

HACCP

Gestion de la qualité

Gestion de projet

BRC

IFS

Normes ISO

Gestion de la production

Optimisation