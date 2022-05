Naima HAMMOUNI

Après avoir travaillé 18 années consécutives au Royaume Uni et aux

Emirats Arabes Unis dans le secteur commercial et relationnel, j'ai acquis

une solide expérience dans le service clientèle de haute gamme à

l'international.

La flexibilité, l'autonomie et la communication font partie

de mes qualités.

Actuellement à la recherche d'un nouveau défi , je souhaite mettre à

votre disposition mes compétences professionnelles.



Mes compétences :

Bilingue

Rigueur

Proactivité

Traduction anglais français

Autonomie professionnelle

Esprit analytique

Adaptabilité

Dynamisme

Esprit d'équipe

Relations clients

Organisation du travail

Communication

Réactivité

Travail en équipe

Diplomatie

Relationnel

Sens du contact

Sens de l'initiative