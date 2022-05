Naïma IKHADRIOUÈNE

Une personne pétillante, force de proposition, une collaboratrice moteur au sein d'une équipe. Peut être la vôtre..

Quatre entreprises ( ETT- Distribution-Cabinet Rh - Institutionnel), Quatres approches différentes des ressources humaines. Autant de facultés d’adaptation et de compétences acquises sur les volets : Recrutement, Accompagnement/Reclassement Professionnelle /Formation, Gestion de projets, Relations entreprises et écoles. Une vision croisée et une approche pragmatique et dynamique.

Caractéristiques émergentes de ce parcours : Implication, Résultats, Force de proposition, collaboratrice moteur au sein d’une équipe.

Mes interlocuteurs : Clients du Privé - Clients Institutionnels.

Publics Accompagnés : Jeunes - Adultes et Travailleurs handicapées.