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Naima KARJ

ASNIERES

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Asnières

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Entreprises

  • ARNAUD SA - LOGISTIC AND SALES ADMINISTRATION ASSISTANT

    2011 PROCESSING CUSTOMER ORDERS(MAINLY FRENCH CUSTOMERS)
    DIRECT CONTACT WITH SUPPLIERS IN FRANCE AND ABROAD-CHECK PRODUCTS AVAILABILITY
    LOGISTIC COORDINATOR-
    PRICING NEGOCIATION WITH HAULIERS
    CHECK HAULIER INVOICES
    INVOICING CUSTOMERS

    PROCESSING IMPORT ORDERS (CHINA/SAUDI ARABIA/MALAYSIA/TURQUEY...)
    CHECK IMPORT DOCUMENTS
    PROSPECTION AND CHOICE OF FORWARDERS

  • EMC DISTRIBUTION - IMPORT ASSISTANT

    Bezons maintenant COUNTING OF IMPORT COST PRICES
    PROCESSING PURCHASING ORDERS (IN CHARGE OF TOYS SECTOR-CHINA IMPORTATIONS)
    LOGISTICAL MONITORING OF IMPORT ORDERS( CHECKING IMPORT DOCUMENTS/DIRECT CONTACTS WITH FORWARDERS/...)
    FINANCIAL PART= PROCESSING LETTER OF CREDIT (+ other means of payment)
    CHECKING FORWARDER INVOICES
    CHECKING MARGINS

  • Azelis France - Chef produit / commercial

    2011 - maintenant En charge d'une gamme de produits chimiques de base
    Prospection et création d'un portefeuille clients et fournisseurs
    Négociations fournisseurs
    Fidélisation et Suivi commercial client

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