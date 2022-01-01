Naima KARJ

ARNAUD SA
- LOGISTIC AND SALES ADMINISTRATION ASSISTANT
2011PROCESSING CUSTOMER ORDERS(MAINLY FRENCH CUSTOMERS)
DIRECT CONTACT WITH SUPPLIERS IN FRANCE AND ABROAD-CHECK PRODUCTS AVAILABILITY
LOGISTIC COORDINATOR-
PRICING NEGOCIATION WITH HAULIERS
CHECK HAULIER INVOICES
INVOICING CUSTOMERS
PROCESSING IMPORT ORDERS (CHINA/SAUDI ARABIA/MALAYSIA/TURQUEY...)
CHECK IMPORT DOCUMENTS
PROSPECTION AND CHOICE OF FORWARDERS
EMC DISTRIBUTION
- IMPORT ASSISTANT
BezonsmaintenantCOUNTING OF IMPORT COST PRICES
PROCESSING PURCHASING ORDERS (IN CHARGE OF TOYS SECTOR-CHINA IMPORTATIONS)
LOGISTICAL MONITORING OF IMPORT ORDERS( CHECKING IMPORT DOCUMENTS/DIRECT CONTACTS WITH FORWARDERS/...)
FINANCIAL PART= PROCESSING LETTER OF CREDIT (+ other means of payment)
CHECKING FORWARDER INVOICES
CHECKING MARGINS
Azelis France
- Chef produit / commercial
2011 - maintenantEn charge d'une gamme de produits chimiques de base
Prospection et création d'un portefeuille clients et fournisseurs
Négociations fournisseurs
Fidélisation et Suivi commercial client