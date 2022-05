Naima MAHI

Le Groupe ASTRAZENECA est l’un des plus importants groupes pharmaceutiques au niveau mondial.

En France, la société a notamment comme activité la recherche, la fabrication et la distribution de produits pharmaceutiques.

Dialoguer, Respecter, Exceller sont les valeurs fondamentales de l’entreprise.

La société prend un soin particulier dans le recrutement de ses collaborateurs qui partagent ces valeurs et doivent avoir à cœur de les respecter.