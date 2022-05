Naima RAHAL

Responsable Formation dans le secteur Hôtelier



Dans le cadre de la diversification de nos activités, je suis en charge de la conception, le développement et le suivi de dispositifs de formation.



J'assure également auprès des entreprises des prestations de "Conseil et Accompagnement" notamment, dans l'organisation, l'élaboration, la mise en œuvre et le financement des dispositifs et des actions de formation.



Enfin j'assure le développement de la formation hôtelière en partenariat avec le Pole Emploi de la région d'ile de France .........