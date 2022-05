Professionnellement



La qualité des prestations offertes, la satisfaction de la clientèle et le travail en équipe me motivent tout particulièrement.





Personnellement



Je suis une femme honnête, libre par ma pensée et mon état d'esprit.



Mes compétences :

Management

Relations publiques

Relation client

Informatique

Hygiène

Word

Hôtellerie

Restauration