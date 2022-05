Naïs AUBOUIN

Ma formation spécialisée en écologie-biodiversité et mes expériences professionnelles et bénévoles m'ont permis d’acquérir des compétences allant de la collecte des données sur le terrain à l’analyse et l’interprétation de celles-ci, intégrant la cartographie, l’analyse statistique, la rédaction de rapport de synthèse ainsi que la sensibilisation du public. Mes différentes missions m'ont également permis de tester mon autonomie, ma prise d'initiative, ma capacité à travailler en groupe ainsi que mes aptitudes physiques concernant le travail sur des terrains de nature très variée avec des conditions météorologiques parfois difficiles (Equateur, Roumanie). Passionnée par la nature, je fais de nombreuses sorties naturalistes et je me suis engagée dans plusieurs associations. Même si mon parcours est quasi-exclusivement consacré à l'ornithologie, je me forme également activement à l'étude d'autres taxons (amphibiens, reptiles, chiroptères, odonates et rhopalocères).



Mes compétences :

Ornithologie

Herpétologie

Entomologie

Chiroptérologie

Botanique