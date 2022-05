Le mot de la fondatrice - Najate Limet



Je suis profondément convaincue que seule la scolarisation des jeunes des quartiers des bidonvilles du Maroc résoudra les problématiques de chômage, d’intégrisme, de violence et d’analphabétisme. Et c’est bien par l’éducation que nous pourrons offrir les outils assurant à ces enfants une vie meilleure et différente de celle vécue par leurs parents.



Le regard insouciant et le sourire de ces jeunes désignés par la Presse comme « les laissés pour compte » sont aujourd’hui indéniablement la première et la meilleure motivation à mon engagement associatif. Avec votre aide, l’association EMA permet chaque année à des milliers d’enfants de poursuivre leur scolarisation dans un cadre sain, joyeux et porteur d’espérance.



Mes compétences :

Fondation d'entreprise

Maroc

Nature