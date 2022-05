Najia MAKROUS

Comment j'Accompagne pour du mieux être?

En touillant 3 ingrédients:

*une phrase Euréka pour le moule: " toi qui a dit qu'il fallait souffrir pour être....beau, ect, tu nous as menti!! ça peut être simple, en fait!"

* et deux casquettes pour l'appareil:



1- accompagnante en relation d'aide et développement personnel: via plusieurs outils , notamment

l'hypnose.



- pour installer la conceptualisation d'un projet ou d'une demande (traiter la peur, la douleur, faciliter apprentissages et changements ( deuil, transition familiale ou professionnelle, fortifier le corps, aplanir les pulsions)



- Garder en ligne de mire sa foi en l'avenir et sa volonté de réussir, malgré les événements environnants



- accéder à une conscientisation des freins et blocages

Tranchez et Oubliez les émotions fortes générées par un relationnel inhibant, événements et projets personnels plus ou moins lourds! remplacez-les par la facilité car respectueux de nos limites!!

une prise de conscience en douceur et sans remuer le couteau dans la plaie (quand il y en a une)



- mettre en place quotidiennement des outils afin de stabiliser les changements désirés.

On mobilise les ressources avec la mise en place d'une routine quotidienne palpable, mesurable et en cohérence avec notre nature.



2- aménagement de l'habitat dans toute son intégralité:



( inspiration feng shui, géobiologie: impact des objets, des couleurs et des formes dans notre lieu de vie, foyer)

Tout ne convient pas à tout le monde!

une personnalisation de son lieu de vie est incontournable!

La coordination des couleurs, des meubles, des pièces, en fonction des activités correspondant à l'intégralité des personnes et animaux constituant la foyer, et, des centres d'intérêts de chacun surtout!!



*Mon réseau de professionnels me permet de vous diriger vers des experts dans leur domaine( santé psychologique, corporelle, globale; artisans, auto-entrepreneur et agents commerciaux) d'un sérieux, d'une compassion ,d'une implication remarquable.



Acquérir et maintenir le bien être dans le respect de la situation et projets de chacun, that's my job!



Mes compétences :

Visual merchandiser

Pack office internet

Relation fournisseurs

Relation clients btob sav

Recruteur

Manager

Secrétariat

Coaching

Hypnothérapie

Relation d'aide

Public speaking

Digital communication

Travail en equipe

Event planning

Reactivite

Social media

Entrepreneurship

Gestion du stress