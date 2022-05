Najib CHRAIBI

DOMAINES DE COMPETENCE ET PRINCIPALES QUALIFICATIONS:



o Architecte, consultant formateur et animateur de séminaires et coaching ;

o Expert métier dans le management immobilier et dans l’évaluation et acquisition de biens immobiliers ;

o Assistant pour la définition et élaboration de programmes de projets et ouvrages de bâtiment ;

o Conception architecturale de projets, pilotage et coordination de chantier pour la réalisation;

o Réception et livraison des ouvrages pour la mise en exploitation ;

o Vérification et appréciation des quantitatifs et situations de travaux, en vue de leur règlement ;



Mes compétences :

Architecture

Formation