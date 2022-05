Najib MYESSER

Ancien responsable du Ministère de l' Économie et des Finances. ( 32 années d'expérience professionnelle : contrôle financier de l' Etat sur les Établissements et Entreptises Publics (EEP) notamment en matière de gestion des RH , statuts de perspnnel, Organisation, normes et procédures, Etudes ).

+ 4 ans ( 2011 à 2014) d' expérience dans de domaine de la couverture médicale de base (Assurance Maladie Obligatoire - AMO) gérée par la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale - CNOPS (Loi n* 65-00).



Mes compétences :

Elaboration des statuts de personnel

Outils de contrôle

Manuels de procédures

Audit et contrôle de gestion