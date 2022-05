Najib NAJID

Enseignement:

Responsable des modules d'enseignement en Management des process



Recherche:

Membre de l'équipe SLP (Systèmes Logistique et de Production) de l'IRCCyN

Thèmes de recherche: Optimisation; Recherche Opérationnelle; Aide à la décision,; Planification à moyen terme; ordonnancement des opérations; pilotage en ligne et MES.





Projet en cours:

Coordinateur du Projet ISMALA, Projet de construction d'un Institut en aéronautique au Maroc. Projet financé par l'état Marocain.

Responsable scientifique du projet PRP ( Projet Région Productique) regroupant AIRBUS, DAHER et l' IRCCYN. Projet financé par la région Pays de la Loire



Mes compétences :

Recherche Opérationnelle

Gestion de la production