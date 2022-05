Majda BAHRI

Après avoir réalisé plusieurs stages dans différentes industries dans le cadre de ma formation d’ingénieur mécanique, je souhaite enrichir mes connaissances et participer activement au développement d'une grande entreprise, en calcul et études mécaniques. C’est la raison pour laquelle je propose ma candidature.

Jeune diplômée de l’INSA de Strasbourg (Institut National des Sciences Appliquées) de la spécialité Génie Mécanique, je suis d’un esprit ouvert et dynamique de par les nombreuses périodes pratiques effectuées dans l’Industrie et l’exécutions des travaux d’ingénierie. Par ces expériences, et fort d’une formation généraliste, je fais part de ma disposition à relever les défis qui me seront proposés dans mes futures missions.

Au sein d'une entreprise, je souhaite acquérir une expérience nouvelle, riche, et complémentaire à celles des stages et projets effectués, notamment dans des domaines aussi divers que la qualité, le calcul des structures métalliques et la résistance des matériaux. Enfin, je voudrais par ailleurs faire partager mes connaissances acquises en vue d’agir au développement et l’amélioration continue de l’Entreprise, ses produits et ses équipes.





Mes compétences :

Ansys

Pro Engineer wildfire 4.0

Solidedge

SDRC I-Deas

Pro/ENGINEER

Patran

NASTRAN

Microsoft Word

Microsoft Excel

MathCAD

MSC Adams

CATIA