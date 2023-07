Naomi NESTOR

Détenteur d'un BTS Assistante de gestion pme-pmi, je souhaite créer ma carrière et me consacrer à mon domaine de prédilection à savoir le relationnel et la gestion administrative.

Ma formation et mon expérience m'ont permise d'avoir un savoir faire dans le domaine du relationnel. L'armée de l'air m'a permise d'améliorer mon savoir-être et de fortifier mon esprit d'équipe.



Ponctualité et entraide sont mes atouts afin d'occuper un poste. Je m'adapte facilement à toute organisation de travail. Forte de mon cursus technologique, je suis désireuse d'améliorer mes compétences.



Mes compétences :

Sens du travail d'équipe

Adaptation aux différentes tâches

Gestion du temps

Adopte une organisation alliant rapidité et effica

Capable de se conformer à des procédures rigoureus

Minutie

Diplomatie

Capacité d'analyse

Sérieuse

Motivée

Maîtrise de logiciel tels que Excel ,PowerPoint,