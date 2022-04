Je suis FABIENNE MAIGNAN, un jeune qui a un sens de responsabilité. J’aimerais faire de l’expérience et enrichir ma connaissance. Je respecte les ordres lorsque je travaille afin de permettre le bon déroulement et l’atteinte des objectifs fixes préalablement. Après mes études dans le leadership et autres, je trouve qu’il est de mon mieux de travailler afin de réaliser mes projets et mes rêves, aussi ceux des entreprises qui se feront le plaisir de me choisir afin de faire partie de leurs institutions. Je maîtrise facilement et m’intègre aussi rapidement un peu dans tous les domaines, bien que j’aie mes préférences. J’aimerais bien aider à apporter quelque chose de nouveau au marché du travail et aussi aider des entreprises. Mais mon but principal c’est d’apprendre car malgré l’importance du travail, il peut ne rien servir sans un bon environnement et un sens de responsabilité.



Mes compétences :

Secrétariat

Agent televente

Gestion de caisse

Réception Hôtellerie