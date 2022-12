Nasser TELLI

INGÉNIEUR D'ÉTUDE

1997 Master spécialisé en Informatique - INSA de LYON.

1988 DUT Informatique - CPI Lyon.



2013 - Ministère Santé Jeunesse et Sports (4 mois)

Ingénieur d’Etude et de développement

Analyse des évolutions,

Mise à jour des programmes,

Constitution de données sur base Oracle et Tests des évolutions,

Constitution des dossiers de Tests pour validation par la Recette client,

UNIX – SCRIPT SHELL - 4GL - ORACLE



2012 - France Telecom-Orange UEFE - Lyon (1 an)

Analyse des demandes marketing : ex. offre de remise(s) sur trafic fixe et/ou mobile (réseau RTC, IP,

internet, VPN, liaison louée…)

Constitution du cahier de conception,

Développement et paramétrage des OT,

Tests des OT paramétrées,

Constitution des dossiers de Tests pour validation par la MOA,

Après validation, livraison des ces OT en production avec respect du process qualité

(Contrôle de cohérence des données, Etats, Bordereau de livraison…),

Mise en ligne sur l’Intranet d’Orange du cahier de conception.

VB 6 - VBA – SYBASE - SQL UNIX – SCRIPT SHELL



2011 - RTE (Réseau Transport d'Electécité) (5 mois)

Ingénieur d’Etude et de développement

Réalisation de corrections et d'évolutions sur l'application ECR

Participation au développement d'une version évolutive de l'application INFOLIGNE

VB 6 - VBA – ORACLE - SQL



- AIR LIQUIDE - 1 mois

Corrections d'anomalies VBA sous Excel 2003 sur la base de listes d'anomalies.

VB6 – VB ACCESS



- RTE - 2 mois

Mise à jour documentaire DSTD (documentation périmée à actualiser en se rapprochant de la

base de données).

SQL – ORACLE – VB ACCESS



- France Télécom – Lyon Lacassagne (4 MOIS)

Analyste Support

Répondre aux besoins des utilisateurs via un logiciel interne "Rameau DMI". Ce dernier permet de

gérer au mieux les demandes de moyens informatiques en fonction des règles de gestion définies

par les différents acteurs du système d’information FT.



2008 - 2010

- CONSEIL GÉNÉRAL DE CÔTE D’OR (2 ans à mi-temps)

Evolution de l’application « aide sociale ».

Création d’un nouveau module pour gérer la Prestation de Compensation du Handicap (Maison

Départementale des Personnes Handicapées).

TMA et évolutions de l’application ASE (Aide Sociale à l’Enfance).

TMA et évolutions de l’application ASG (Aide Sociale Généralisée).

Analyse – Développement – Assistance.

AS 400 – DB2/400 –RPG III – CL/400 – SQL/400 – ODBC – WINDOWS – VBA





Ingénieur Analyste

- CETIAD – Centre d’Etudes et de Traitements Informatiques de l’Académie de Dijon (2 ans à

mi- temps)

Tierce Maintenance Applicative (TMA) et prestations associées sur l’application nationale du

Système d’information « Gestion comptable et budgétaire » du Ministère de l’Education Nationale,

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

TMA de l’application informatique nationale KHEOPS de gestion comptable et budgétaire.

Développement.

INFORMIX 4GL – UNIX – SQL – SCRIPTS SHELL – SGBD INFORMIX



2007

Ingénieur Analyste

COMAREG - ParuVendu - Petites Annonces (7 mois)

Evolution du logiciel interne de saisie des petites annonces.

Développement et maintenance, tests unitaires et d’intégration à partir de dossiers de spécifications

internes tout en respectant les normes de programmation définies.

HP9000 (HPUX) - SGBD INFORMIX ONLINE 7.20 - INFORMIX 4 GL - DEVELOPPEMENT

INFORMIX 7.30 – SQL - CGI



1990 - 2007 - SOPRA Group

Ingénieur - Analyste

- ARCELOR (2 ans)

Analyse et réalisation dans le cadre d’une TMA (Tierce Maintenance Applicative) sur IBM AS-400 en

GAP III.

Formation utilisateurs.

Mission d’assistance Hotline : gestion des incidents logiciels.

Analyse, développement et support.

AS400 – GAP III – DB2/400



- CETE de LYON (4 ans) - TMA en 4GL

+ plusieurs autres missions au sein de SOPRA Group



Mes compétences :

Rpg