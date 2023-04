Vincent GENAUD

Je suis quelqu'un de très technique, je préfère faire du développement que de la gestion de projet.

Mes compétences techniques et ma facilité à changer de langages de programmation m'ont permis d'avoir plusieurs compétences en parallèle : .NET, JAVA , ...



Actuellement en janvier 2015, je suis :

- Architecte Sharepoint pour Castel Frères (refonte de l'application qualité, formulaires Infopath sous Sharepoint 2013) = > équipe 3 à 4 personnes



En mars 2015 changement de société de service "Sistema Strategy":

- Architecte logiciel chez Industeel sur le framework 3.5 de .NET (ajout de nouveaux composants au framework Industeel et formation développeur) = > 10 jours par mois, équipe 1 à 3 personnes

- Audit d'application chez Zannier-Garsys vba/vb6

- Formation et monté en compétence sur les outils Tibco ESB

- Utilisation d'IBM IIB (ESB)

- Migration Sharepoint 2013 "Bayer Jardin" vers Sharepoint online "SBM"



Mes compétences :

JAVA

.NET

Certification Microsoft 070573 SharePoint

Microsoft SharePoint