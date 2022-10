Nassim DOUKKALI

Initié en électronique, ma spécialisation en capteurs s'est faite dans le cadre de ma formation Master. Par la suite, ma montée en compétence sur la gestion de projets en conception HW/SW s'est effectuée au travers de mes expériences.



Mes compétences plus en détails :



● Conduite de projets

--> Architecture et conception de système à dominante électronique

--> Méthodes et environnements de tests et validation

--> Support et suivi technique produit

--> Spécifications des méthodes d’analyses

--> Développement de solutions innovantes en prenant en compte les normes de qualité/sécurité spécifiques

--> Suivi et définition des ressources budgétaires

--> Gestion de contrats/accords/sous-traitance



● Compétences techniques

--> Conception et simulation de circuits électronique numérique/analogique

--> Navigation inertielle

--> Technologie LiDAR

--> Electronique de puissance

--> Interfaçage d’organes électroniques sur des éléments électromécaniques (Capteurs, Moteurs)

--> Technologies de capteurs et conditionnement de l'information

--> Technologies sans fil : Bluetooth, ZigBee, Wifi, RFID et UWB.

--> Langages de développement (C/C++, Matlab simulink)

--> Logiciels informatiques : Orcad, Matlab, QtDesign, PCAD, PACiS.

--> Asservissement en position/accélération/vitesse (Contrôle/Commande)



● Humaines

--> Très bonne capacité d’adaptation à une équipe de travail.

--> Bon sens de l’organisation.

--> Très patient, sérieux, efficace et autonome.



● Linguistiques

--> Anglais : Professionnelement apte

--> Arabe : Parlé couramment

--> Italien/Allemand : Connaissances de bases



Mes compétences :

Réseaux sans fils

Électronique numérique

Programmation

Électronique analogique