Natacha NOEL

Bonjour !



Comme beaucoup, je vous propose mes services en communication et développement de sites internet, ce qui fait ma différence ? Pour moi, chaque client est unique et sa demande l'est aussi. Je vous offre donc une proposition détaillée véritablement personnalisée selon vos besoins.



Ce que je peux faire pour vous ?

- En développement Web : création de site vitrine, de site E-commerce, refonte et migration de site, ...

- En print : création de charte graphique, d'affiches, de flyers, de catalogues

- En communication visuelle : création de logos, d'identité visuelle

Je maîtrise pour cela :

- des CMS adaptés comme Wordpress, Joomla ou autres ;

- la suite Adobe.

Je travaille sur ces missions en full-remote.



J'interviens également en tant que formatrice et/ou mentor sur des modules bureautique, communication, intégration web... auprès d'étudiants type BTS ou d'adultes en formation continue/demandeurs d'emploi. Si vous avez des besoins en formation, nous pouvons étudier ensemble que ce que je peux vous proposer.



N'hésitez pas à me contacter, je serai très heureuse de répondre à vos questions !

A très bientôt ! :)