Nathalie AIACH

Management, restructuration d'entreprises, direction commerciale et marketing, gestion des grands comptes, relations presse et blogers, organisations d'événements, lancements de produits, leadership.



Des expériences enrichissantes et réussies dans le domaine du luxe m'ont permis d'orienter ma carrière vers les réseaux de distribution sélectifs.



L'enseignement en école de commerce a tourné autour de 2 pôles :

- les réseaux de distribution sélectif, particulièrement en bijouterie fantaisie et en joaillerie; le merchandising de produits de luxe

- la conception de business plan, la stratégie commerciale, l'encadrement et les fonctions commerciales.



Mes activités de conseils s'articulent autour de la création de projets orientés dans le domaine de la puériculture, de conseils sur le choix de réseaux de distribution, de réorganisation commerciale et l'élaboration de business plans.



Mes compétences :

Gestion

Ressources humaines

Conseil

Management

Direction commerciale

Direction générale

Distribution sélective

Formation

Restructuration

Relations Presse

Réseaux sociaux

Marketing stratégique

Salesforce / tous logiciels informatiques (Word, E