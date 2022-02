Nathalie CHAPUIS

- 5 ans d'expérience en médiation culturelle autour des musiques du monde

Intérêt particulier pour la communication et relations publiques / presse/ médias

- 5 ans d'expérience en médiathèque dans des cadres variés

Intérêt particulier pour la jeunesse, la musique et la médiation numérique

- Créative et précise, polyvalente et communicante, aime faire du lien

- A l'écoute d'opportunités



Mes compétences :

Musique

Gestion de projets

Communication

International

Internet

Web 2.0

Réseaux sociaux

Nouvelles technologies

Veille technologique

Référencement

TIC

Photographie

Médiation

Bibliothéconomie

Administration