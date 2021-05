Nathalie DANG

Je détiens un Baccalauréat série Littéraire spécialité Anglais.



Étant diplômée en Tourisme et Hôtellerie à l’École Internationale TUNON de Reims, j'ai eu la possibilité de faire mon premier stage en Réception à l'hôtel Campanile Reims Centre. J'ai ensuite fait mon deuxième stage à l’École TUNON et pour ma 2e année, j'ai trouvé mon stage chez Les Réceptions BERTACCHI pour découvrir le domaine de l'évènementiel ainsi que de la communication.



Par ailleurs, durant ma seconde année, j'ai eu l'occasion de faire des extras en tant que serveuse chez des traiteurs de renom tels que Les Réceptions BERTACCHI, Marc MOREL, et DEPORT TRAITEUR.



De plus, je suis titulaire du titre de Championne Régionale au Basket-ball féminin en 2012 ainsi que du titre de Championne Académique au Handball féminin en 2008. Le Volley-ball et le Badminton font aussi partie de mon centre sportif. Je suis aussi passionnée par la Littérature Française et Anglaise (Romans, Contes, Nouvelles...)

Par ailleurs, je suis très attirée par les langues étrangères et les cultures asiatiques.



Durant ma 2ème année, j'ai appris à rédiger quelques web-reportages pour l'Association WEB TRESOR. Voici quelques liens :



1. Top & Go Mission 271 : Psyko et Kwâk découvrent Reims et ses richesses !

http://journal.cercle-des-aventuriers.com/Top-Go-Mission-271-Psyko-et-Kwak-decouvrent-Reims-et-ses-richesses-_a1836.html



2. Le CCRB reçoit Rouen à Reims le 26 novembre 2013

http://journal.cercle-des-aventuriers.com/Le-CCRB-recoit-Rouen-a-Reims-le-26-novembre-2013_a1864.html



3. Ecole de Tourisme sur Reims

http://cercle-des-aventuriers.com/Ecole-de-Tourisme-sur-Reims_a1926.html



J'ai, par la suite, cherché du travail dans le milieu hôtelier, cependant, j'ai trouvé que je manquais d'expériences et de compétences professionnelles. J'ai donc intégré un CQP RÉCEPTIONNISTE à l'ACFAL FORMATION de Saint-Etienne en partenariat avec le Pôle-Emploi, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le FAFIH. Durant cette formation, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage au sein du B&B Hôtels à Lyon Vénissieux où j'ai pu évoluer professionnellement et acquérir toutes les compétences nécessaires et incombant au métier de réceptionniste.



J’ai obtenu ma Formation Professionnelle d'Accompagnateur de Tourisme à l'AFEC Blois abec un module sur deux validé.



Je suis toujours à la recherche d'un emploi en Hôtellerie et en Tourisme car j'aime le contact avec la clientèle de tous horizons et je veux évoluer professionnellement dans ces domaines.

Il n'y a pas meilleur domaine que l'Hôtellerie-Restauration-Tourisme pour découvrir la diversité et les différences culturelles, historiques et touristiques de la France et des pays étrangers.



Mes compétences :

Créative

Vive d'esprit

Dynamique rapide

Déterminée et motivée

Capacité à travailler en équipe

Analyser écouter réfléchir agir

Souriante

Organisation professionnelle

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

MICROS

OPERA PMS

Aisance relationnelle

Esprit d'initiatives

FOLS

Family Hotel

Respect de la hiérarchie

HOTELUS (logiciel de réservation)

Sécurité incendie

RésaWeb

Sécurité au travail

Hygiène

Gestion des conflits