Nathalie THENG

Piloter la performance achats d’une entreprise, c’est participer au développement et au succès de projets en proposant des solutions qui allient à la fois performance économique et performance technique. Une prestation logistique optimisée (choix de l'Incoterm en fonction du délai, le type de marchandise, la préférence concernant la police d'assurance, etc.) pour mener à bien ces projets doit être inclus dans cette performance achats.



Actuellement Purchasing and Logistics Support Manager chez Topline Products, dans le secteur du packaging primaire pour cosmétiques :

- Gestion des Hot Issues (management de crise) (écoute, analyses, plan d’action, suivi) ;

- Gestion de l’indicateur Performances Achats/Ventes (KPI) (présentation trimestrielle) ;

- Chargé des projets de développement pour L’Oréal groupe, P&G, Monoprix, By Terry, MUFE, Kenzo, Alkos, Matis, Cosnova : management et consolidation relation fournisseur, management relation client, RFQ, analyse des coûts d’achats, négociation, gestion et suivi du rétro-planning, suivi d’industrialisation, suivi des réclamations qualité ;

- Relation fournisseur : suivi performance fournisseur, garant de la politique achats ;

- Gestion du plan de production et approvisionnement pour Touche Eclat, YSL (Groupe L’Oréal) et les produits pour Procter&Gamble : Optimisation de la productivité, gestion des stocks et des flux tendus, passation et suivi des commandes et livraisons;

- Etude de l’existant, modélisation, suivi et amélioration des processus internes (flowchart).





Mes compétences :

Pack Office Confirmé

SAP R/3

SAP SRM

Siebel marketing

Sage 100

Rigueur

pugnace