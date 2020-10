Nathalie DENIC

Après neuf années dans un environnement commercial et international, grâce à des mouvements tant intérieurs qu'extérieurs, je suis parvenue à trouver ma raison dêtre.

Je suis consultante en communication interpersonnelle depuis 17 ans, indépendante depuis 2003.

Jinterviens en entreprise (formation, coaching de dirigeants, atelier de pratiques), avec des formateurs en activités (formation de formateur), ainsi qu'à titre privé (Accompagnement Actif lié à la communication relationnelle, confiance en soi, prise de parole).



Mon cheminement est atypique.

Je suis issue dune double culture (franco-serbe) et jai réalisé mes études primaires et secondaires à Belgrade jusquà 1987, année de mon arrivée en France.

Après des études dans lhôtellerie et une expérience à Moscou dans l'hôtellerie de luxe, jai évolué principalement dans trois domaines : hôtellerie (groupe Accor), import-export (Asie pays de lEst) et recrutement (GIE en biologie-santé).

Ce poste en recrutement ma permis de réaliser un bilan de compétences pour recevoir par la suite une formation de formateur (coaching individuel et collectif avec Paul Pyronnet, Cohésion Internationale) en 2000.

Jai dabord été consultante formatrice interne en management dans un organisme de formation (www.kronos.fr) puis en free lance depuis 2003.



Références professionnelles: grande distribution alimentaire et non alimentaire, marine marchande, industrie, bâtiment, automobile, biologie santé, organismes de formation publics et privés, le pôle emploi (salariés et cadres), ...



En 2019, j'ai créé Orione Formation, organisme "Datadocké" ce qui me permet de m'entourer de consultants indépendants avec des compétences autres que les miennes afin de répondre au mieux au besoin de mes clients.



www.orione-formation.com



Mes compétences :

Créativité

Pédagogie

Résolution de problèmes

Formation de formateur

Gestion de conflits

Management

Innovation

Formation

Coaching professionnel

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Coaching de vie

Commun