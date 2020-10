Nathalie DEPRET

Politique RH



- Accompagnement des chantiers de structuration et de changement organisationnel,

- Participation à la définition de la stratégie RH, rédaction des procédures/notes internes relatives à la politique sociale de lentreprise, communication interne, mise en place de tableaux de bords et indicateurs RH, Document Unique, entretiens annuels,



Développement RH



- Mise en œuvre du processus de recrutement : de lexpression du besoin à la finalisation du recrutement,

- Gestion de la formation : recueil des besoins, élaboration du plan de formation, suivi du budget,

- Mise en place dun répertoire des emplois et compétences...



Relations collectives



- Mise en place et pilotage des IRP : élections, animation de la DUP et du CHSCT, négociation et rédaction des accords (intéressement, égalité professionnelle hommes/femmes,), NAO,



Relations individuelles



- Suivi de la relation de travail de lembauche à la rupture du contrat de travail,

- Gestion des sanctions disciplinaires et des dossiers contentieux,

- Supervision de la paie,



Conseil



- Support et accompagnement des opérationnels dans leurs décisions relatives aux RH,

- Support légal : veille réglementaire (code du travail, conventions collectives).



Mes compétences :

Conseils RH

Instances Représentatives du Personnel

Formation

Projets RH

Gestion du personnel

Supervision de la paye

Recrutement