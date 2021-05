Nathalie GRASSART

COMPETENCES

Développement et adaptation de peintures industrielles (finition phase solvant, technologie bi composant Epoxy, polyuréthane), analyse rhéologique, couleur et mesure de la couleur.

Améliorer et réduire les coûts sur les formulations.

Analyser et synthétiser les résultats de projets dans un rapport.



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Depuis Aout 2009



PPG Industries France, laboratoire GI Liquid, Marly (59):Technicienne Chimiste en développement, équipe H.D.E (Heavy,Duty,Equipment ) :

• Développer des formulations en correlation avec les cahiers des charges clients.

• Améliorer et réduire les coûts sur les formulations peintures (Utilisation du logiciel SAP)

• Suivre les validations sur les sites de production peintures en Europe(Pologne).

• Suivre des essais pilotes sur lignes industrielles chez les clients (Belgique, Italie).

• Coordonner la métrolologie en appliquant le Process qualité au sein du laboratoire.



1997-2009



PPG Industries France, laboratoire Prélaqué, Saultain(59):Technicienne Chimiste equipe support production-client :​

• Assurer le transfert technologique (formules/process) sur les sites back-up en Europe

des peintures prélaqués (Allemagne).

• Suivre des essais pilotes sur lignes industrielles chez les clients (France, Belgique, Hollande et Grèce).

• Résoudre les problèmes de formulation en corrélation avec les cahiers des charges clients.​

• Appliquer le système 5S et le process qualité au sein du laboratoire.



1995-1997

4mois



CNRS-USTL, laboratoire de Chimie-Biologie, Villeneuve d’Ascq : Technicienne Biochimiste (stagiaire) Equipe du Professeur Montreuil.

• Utiliser et analyser les différentes méthodes de chromatographies (H.P.L.C, CPG, papiers, couches minces),

• Appliquer les techniques d’analyses et de purifications de bio-composés.