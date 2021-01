Nathalie LECLERC

Spécialisations :

RECRUTER

Recruter , intégrer , former , évaluer

GERER

Gestion du secteur à travers plusieurs circuits de distribution ( succursales ,franchisés , affiliés , stands en grand magasin )

Management des équipes de vente

DEVELOPPER

Contribution forte au développement commercial

Mise en place de nouvelles politiques de merchandising

COMMUNIQUER

Organisation et animation de réunions régionales

Organisation et animation de séminaires nationaux et régionaux

Organisation et animation d'ateliers de travail

Transmission du savoir-faire et savoir-être

ENTREPRENDRE

Création d' entreprise

Création d' outils de management

Force de proposition



Mes compétences :

Développement des compétences

Reporting sur l activité et besoins du secteur

Ouvertures de points de vente

Formation et et management des équipes de vente

Application et respect de la politique commerciale

Recrutement

Mise en place et suivi d axes de progrès

Organisation de séminaires