Nathalie LEPINAY

Assistante commerciale polyvalente, je me consacre en toute autonomie aux tâches administratives, à la relation commerciale et, à un rôle d’interface entre la production, la clientèle et les représentants. Je gère le suivi des commandes de la saisie à la livraison, ainsi que la négociation avec les prestataires de services, coûts et délais



De surcroît, je maîtrise pack office (Word, Excel, Outlook)



Fiabilité, implication, dynamisme, adaptation, curiosité me résument assez bien!

j'aimerais participer activement au sein d'une entreprise sérieuse afin de pouvoir évoluer ensemble



Mes compétences :

Relation Commerciale

Suivi commercial et administratif

Négociation achats

Gestion commercial

pack office