Nathalie MARTINEZ

"Travail avec courage et persévérance, car la ténacité permet d'atteindre l'excellence !"



Avec un peu plus de 45 conventions, 60 mariages, 120 séminaires par an et 14 années d'expérience passées au Domaine de Grand'Maisons (78), j'ai tissé des liens forts avec de nombreux clients, qui me sont fidèles depuis tant d'années, mais également des partenaires et fournisseurs qui me font confiance.



Mes atouts : autonomie, implication, loyauté, adaptabilité, sens du relationnel, du service et de l'écoute.