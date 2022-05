Romain LAFONTAINE

Mon projet professionnel est de devenir le DSI agile d"une entreprise dynamique.



Étant issu d’un Mastère spécialisé en Management des systèmes d’informations répartis, par la voie de l’apprentissage et en complément d’un diplôme d’ingénieur en informatique industrielle et électronique, j’ai acquis les bases pour ce futur métier.



Depuis, j’ai pu mettre à l’épreuve et développer mes compétences de gestion de projets, de management fonctionnel et hiérarchique durant ces 4 dernières années, dans les domaines du développement logiciel et des services d’infogérance.



Ma prochaine étape, avant d’atteindre mon objectif, sera surement un poste de management multi-organisationnel afin que je puisse développer ma capacité de mise en place d’une gouvernance agile.



Pour conclure, pour moi une gouvernance agile passe forcément par :

- l’humain et le développement des compétences afin de tirer tous les collaborateurs vers le haut,

- la communication bilatérale, ce qui induit en complément du compte rendu des activités, une communication descendante claire des objectifs et de l’avancement à l’ensemble des collaborateurs afin que chacun avance dans le même sens,

- le travail en équipes, via du travail communautaire à travers les organisations hiérarchiques.





Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projets

Développement des compétences

ITIL V3

Management fonctionnel d'équipe